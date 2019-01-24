蔡英文：台灣不會放棄持續爭取國際空間 有能力為世界做更多貢獻

2019-01-24 14:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今上午接見「友邦駐紐約聯合國常任代表及副常任代表訪問團」，感謝各友邦國家在聯合國協助台灣爭取國際參與，也期待彼此關係越來越密切，一起打造永續發展的未來。

蔡總統致詞時，首先歡迎友邦駐聯合國常任代表及副常任代表訪問團來到台灣及總統府，訪賓們在聯合國經常為台灣發聲，展現對民主台灣的支持。其中也有幾位訪賓曾訪問台灣、甚至來台灣進修。大家都是台灣的好朋友，她很高興今天有機會見面交流。

蔡總統說，台灣要走向世界，友邦就是我國與國際的重要連結。也因此這2年多來，台灣不斷加強與友邦的交流合作，她也率團訪問了訪賓的國家，包括馬紹爾群島、吐瓦魯、以及史瓦帝尼。

蔡總統提到，每一次的互動都讓彼此的關係更緊密。她也期待訪賓這次來訪可以進一步了解台灣政治、經濟及民主社會發展的最新情形，以及台灣在推動綠能科技、永續發展的經驗，一起來發掘更多的合作機會。

蔡總統也特別感謝訪賓所代表的各個友邦國家，在聯合國場域協助台灣爭取國際參與。參與聯合國體系一直是台灣人民的共同期待。她告訴訪賓台灣不會放棄持續爭取國際空間，也絕對有能力為世界做出更多貢獻。

蔡總統進一步說明，尤其是在全球化的時代，國家間人民互動、貿易交流越來越頻繁。許多議題像是永續發展、全球衛生安全、甚至飛安，都需要世界各國一起努力。全球要打造一個健全的合作網絡，台灣更不應該被排除在外。

蔡總統表示，台灣十分樂意和友邦國家一起打造永續發展的未來。不論是在綠能產業、醫療、農技、或是韌性城市等各領域，都可以加強資訊交流、推動合作計畫，來加速落實永續發展目標。

最後，蔡總統期待在訪賓們的支持下，讓彼此國家的關係越來越密切，也祝福他們行程圓滿順利。

訪團成員包括史瓦帝尼駐聯合國代表團常任代表馬蘇庫·莫路西（Melusi Martin Masuku）大使伉儷、吉里巴斯駐聯合國代表團副常任代表塔瓦帝·涂卡布（Tukabu Tauati）、馬紹爾群島駐聯合國代表團副常任代表芭柯-瑪娜瑟·黛博拉（Deborah Barker-Manase）及吐瓦魯駐聯合國代表團副常任代表戴法碩（Fakasoa Tealei）等，由外交部次長謝武樵陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

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