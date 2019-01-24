蘇揆為鄭麗君打氣讚大器 籲勿使用暴力

2019-01-24 11:51

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕文化部長鄭麗君日前在關懷演藝人員春節餐會上，遭到資深藝人鄭惠中暴力掌摑，引發外界一片撻伐，行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會時，特別為鄭麗君加油打氣，他稱許鄭部長當天遭掌摑突襲後當場非常鎮定，表現大器，呼籲大家理性溝通，形成共識，讓國家向前進，絕不能使用暴力。

蘇揆說，台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力，他要再次呼籲國人，好不容易有的自由民主、開放社會，大家要共同珍惜，也請大家一起讓從公的公務人員能為公眾做事，在執行上多給予加油鼓勵，希望大家一起讓台灣向前走，社會更和諧，他藉此機會再次給鄭麗君肯定、加油及慰問。

蘇貞昌說，今天大家聚集在此是為福國利民，我們是一個是團隊、一個國家，不分彼此，大家在公務上分頭辦事，分官設職，都很努力，他對此敬表欽佩、欣慰及感謝，同時也鼓勵大家。

他表示，鄭麗君部長為從事公務，平日推動文化建設績效卓著，對文化演藝人員多所關心。日前藉春節聚會時到場宣示對文化建設的擘劃並關心藝人，獲在場藝人同仁的感謝、支持及鼓勵，鄭麗君為表示對資深藝人的敬重，還逐一請安問好致敬，但遭掌摑突襲，他對此非常震驚不捨，鄭麗君當場非常鎮定，表現大器，並表示個人事小、國家整體事大。

蘇貞昌說，他作為團隊領導人，第一時間已給鄭麗君慰問、加油及肯定，我要藉今日院會，特別再次向國人呼籲，台灣經幾代人努力，才能打開民主大門，才有自由民主開放的社會，我們都知道言論自由的可貴，無論正反意見都可充分表示，大家理性溝通，形成共識，讓國家向前進，絕不能使用暴力。

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