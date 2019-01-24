防中國竊密 公務手機電腦禁連微博等4大社群網站

2019-01-24 07:25

〔記者李欣芳／台北報導〕據透露，行政院為防止中國竊取我公務機關機密，近日內將發布有關採購及使用中資產品的處理原則，禁止公務使用的手機及電腦下載及連結所有中國社群網站及社群平台，包括中國新浪微博、騰訊微博、微信、人人網等中國4大知名社群網站，以及中國百度等搜尋引擎與社群平台；此行政命令中央與地方等全國公務機關都須遵行。

防中國竊密 政院近日發布命令

為防範中國的資安風險，蔡政府將在本月底前先公布，中央與地方政府公務機關有關採購及使用中資產品的處理原則，三月底前再公布中資企業品牌清單，做為配套的規範。

行政院預定下週公布的行政命令，將向全國公務機關說明採購及使用中資產品的處理原則，包括購買時要注意什麼事項，以及例外情形要如何處理，目前相關單位正在進行最後會商。

據透露，儘管目前公部門公務使用的手機已禁止安裝非公務使用的軟體，但有些公務員仍不是很清楚，行政院因此將訂定清楚規範，包括禁止公務使用的手機及電腦下載及連結所有中國社群網站及社群平台，諸如新浪微博、微信等中國社群網站，以及百度等搜尋引擎都在禁止之列。

中國修圖程式 也將禁安裝使用

另外，基於有些人拍照後愛用修圖程式，這項行政命令也將明定禁止安裝及使用中國的修圖程式。

據悉，政府內部研議此事已有多時，為避免中國的資安風險危及國安，同時也讓公務機關有明確依循準則，第一步將由行政院先發布行政命令，三月份再公布具體清單。

行政院將發布的行政命令，影響層面廣泛，目前中央與地方的公務機關有為數眾多的公務電腦，至於公部門的公務手機，各單位的規範不一，但通常各部會正副首長都可申請公務手機。

至於淘寶網等中國購物網站，據悉，公務手機及公務用電腦本來就禁止連結使用，因此不會明訂在這次發布的行政命令裡。

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