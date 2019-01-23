韓國瑜要求升官須過英檢 基層官警：回歸專業才是百姓之福

2019-01-23 23:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今告訴媒體人陳文茜，將以2年時間推動全市雙語環境，包括警察、消防等公務員，未來若要升上「一定的官」須通過英語檢測，立即引起警界議論，有人支持也有反對，不少官警認為回歸專業才是百姓之福。

更有中高階警官雖不反對「看英檢」，但也憂心警界人事再遭政治干預，形成雙軌甚至多頭，畢竟忙於維護國內治安、打擊犯罪，已無太多時間準備英檢，數理強的鑑識、科偵等官警，並未表態反對，比照現行多元入學精神，採行多元升官升等，讓各類比賽名次，或論文發表、程式設計、科展發明，都可成為升官升等門檻。

也有官警支持韓市長推動雙語的政策，因為以往升遷依據的資積分計分表中，加分項目就有英檢，但目前認證是5年有效，第6年需重考才有加分，計加分以初級加積分1分，再來中級2分、中高級3分、高級4分，警政署自90多年就已漸漸施行「加分」制度，並非強制或門檻方式。

基層官警表示，韓市長若要求「英檢」為升官升等門檻，最好還是不要牴觸中央法令，也不宜淪為干預中高階警官人事的藉口，應在地方自治法的範疇內，減少基層反彈，搶報外語英檢補習班，而無心辦案服勤。

據了解，韓國瑜與陳文茜對談，提及2年時間，警察、消防等公務員若要升一定的官，必須通過英文檢測，當時陳文茜聽到警察要英文檢測，驚訝地回「It might kill you」！

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