2020大選「蔡賴配」「賴蔡配」？台南政壇這麼說

2019-01-23 14:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院前院長賴清德今（23）日出席「台灣制憲基金會」開幕式，獨派大老辜寬敏呼籲總統蔡英文請賴清德出來搭檔競選，「蔡賴配」或「賴蔡配」話題，又再浮上檯面，台南政壇認為，未來「蔡賴配」有可能。

台南市民進黨立委王定宇認為，辜老呼籲賴清德出來選總統，已經不是第1次，顯見對賴有高度期待，而且辜老非常關心台灣未來前途，有著深深期盼，希望2020總統大選能夠強大有力的組合，從今天他首度透露話意，期望賴也可以當副手，正、副搭檔都行，顯見辜老對蔡英文亦有高度肯定。

王定宇認為，民進黨2020大選「蔡賴配」不能說不可能，不可完全排除這可能性，以民進黨預計3月總統提名機制，若採全民調進行，由於賴清德曾一再表明支持蔡英文競選連任，因此他表態登記初選意願不大，屆時大選布局可能更明朗化。

也有綠營人士認為，賴是老派政治人物，「顧全大局」是他的主要核心，不會把個人政治地位擺最先，因此以其目前民調回升趨勢，蔡賴配可能性大，「成為第1男主角」。

此外，也有人認為，賴清德表明自己是「台獨工作者」，接受國安會秘書長職務可能性很大，以賴的堅定立場，位居中央部會重要位置，可以鞏固深綠與穩住台灣優先主體，只是未來國內外情勢會再發生什麼事，而觸動其他決定，也是很難說。

不過，也有親綠人士認為，賴清德民調不低於蔡英文，喊出「蔡賴配」說法，對他很不公平，若是真正關心賴的未來之路，也不會逼他這時候表態。

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