批郝龍斌為暴力行為開脫 顏擇雅嘆：值得憂慮

2019-01-23 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君遭掌摑事件引起各界譁然，但國民黨副主席郝龍斌在臉書發文說這一巴掌是「官逼民反」，引起各界撻伐，作家顏擇雅也在臉書發表個人意見，表示郝龍斌為暴力行為開脫，非常值得憂慮。

顏擇雅表示，甩耳光一事值得為台灣憂慮，但不是為了「耳光」本身，而是為了國民黨副主席的發言。顏擇雅指出，政治性暴力事件有發生前例，她認為像陳浩天周浩輝遇襲事件、台大「中國新歌聲」事件中，愛國同心會與統促黨是資金來源可疑的組織，他們走暴力路線會帶來一種「拿錢辦事，想當然爾」的觀感；2008張銘清遇襲事件，則是抗爭場面一時失控，並非預謀。

針對鄭麗君遭掌摑事件，顏擇雅認為這事件和上述事件有所不同，一來是正式場合，二是有長時間預謀，最後則是出手者目前看不出有「組織連結」，若是這種流氓行為常態化，會讓我們從此畏懼政治表態，阻礙社會對話，進而造成民主自由大倒退。

最後，顏擇雅也對郝龍斌的臉書言論發表看法，她強調：「老歌星我們還可以說她是社會邊緣人士。但郝龍斌貴為在野黨副主席，前行政院長之子，本身曾任環保署長與兩屆台北市長，竟然發言為暴力行為開脫，這就真的非常值得憂慮了。」

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