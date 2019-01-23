台灣若被中國攻陷會如何？ 美媒揭恐怖後果

2019-01-23 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平本月初表態不放棄對台灣動武，中國軍委聯合參謀部參謀長李作成也說解放軍不惜一切代價維護祖國統一。對此，有美國記者發表文章，描述如果解放軍攻克台灣，台灣落入中國控制後的情況。

新聞評論人士、前美國《防務新聞》週刊駐亞洲記者站主任顏文德（Wendell Minnick）21日在《國家利益》發表〈入侵後的惡夢：台灣成了美國的敵人〉，他表示，那些只關注中國是否能對關島發射導彈、有能力擊沉美國航母的人，並沒有看到更大的問題，如果中國透過政治手段或殘暴的武力控制台灣，那麼噩夢就是戰略格局將發生根本性的變化，而不僅是美國在亞洲失去一個民主的盟友。

文章指出，中國將日本、台灣和菲律賓視為一個長城，著名的美國防務專家科爾（Bernard Cole）稱其為「海上長城」（The Great Wall at Sea），對中國的空軍和海軍來說，這裡的地理條件都難以克服，除了拿下台灣之外別無選擇。台灣的中央山脈貫穿全島，高度從9000到1萬2000英尺不等，這是中國投送太平洋軍力必須面臨的問題，中國空軍必須繞過台灣飛行，海軍也必須航經日本控制的琉球群島，中國的地面雷達無法越過台灣窺視更遠的地方。

顏文德表示，如果台灣淪陷，中國海軍可以使用台灣東北部的蘇澳海軍基地作為潛艇基地，這不僅僅是普通的基地，比起海南島的榆林海軍基地要好得多，在榆林，中國核潛艇必須離開山洞設施進入水淺的南海，是在蘇澳，海岸外就是水下深淵，潛艇可以有下水後立即消失無踪的絕佳環境。

不僅是海軍基地，中國也對花蓮的空軍基地很有興趣。顏文德說，花蓮空軍基地有一個從佳山挖掘出來的巨大「防核」設施，他作為少數幾個進入這個巨大設施的美國人之一，彷彿像是詹姆斯龐德電影一般。另外，台東的空軍基地也有地下設施，花蓮和台東都能成為中國空軍戰鬥機的駐地。中國占領蘇澳、花蓮和台東的這3個基地，美國和日本將首次面對中國的空中軍力投射。

顏文德認為，一旦中國在台灣建立軍事基地，那麼台灣海峽就可能因北京以政治、經濟或軍事理由禁止商業通行，日本和南韓將不得不考慮採取有利於北京的外交政策，美國也無法再從台灣獲得重要情報，因此，當中國正在以美國二戰期間在太平洋運用過的戰術用於現在的南海，並以這種思維來合理化其軍事擴張，或許美國也應該以相同的思維重新思考其亞洲戰略。

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