鄭麗君遭摑讓他火大 溫朗東：沒必要跟這種人繼續溝通

2019-01-22 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人鄭惠中今（22）日於關懷資深藝人餐會上，因不滿文化部長鄭麗君同意去蔣化，突然朝她摑巴掌，事件引起外界關注。時事評論家、專欄作家溫朗東稍早透過臉書形容鄭麗君「懷有一種溫潤的善意」，主張透過溝通尋求最佳解，卻遭他人「得意洋洋的給你一巴掌」。溫朗東直批「我不覺得有跟這種人（掌摑者）繼續溝通的必要。」

溫朗東指出，其實在早就公布的《促進轉型正義條例 》中就已寫明「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」換句話說，「現在把中正廟拆掉／改名／改建，完全合法。」

然而，「是鄭麗君部長懷有一種溫潤的善意，相信民主是要溝通、聆聽、包容各方意見，找出共識與最佳解，轉型的進度才會走得比較和緩。」現又傳出部長遭摑事件，溫朗東表示，「我得說，這種善意完全的不被領情。你耐心聽他講話，他得意洋洋的給你一巴掌。」

他批評「有些從威權時代走過來的人，不知道是為了親中，為了中國紅利，為了黨產，還是基於長期未治癒的斯德哥爾摩症候群，他們沒有要跟我們溝通的。他們在使用暴力之後，自鳴得意毫無反省。」他直言「我不覺得有跟這種人繼續溝通的必要。」

溫朗東認為，「善意是種珍貴的資產，應該放在真心為這塊土地著想的人身上。我不認為施行暴力、緬懷威權統治者的人，有為台灣的未來著想。」更主張「現在就找爆破專家來策劃，在2019年2月28號當天，全程網路直播，在主題曲「海洋的國家」演奏下，把中正廟安全迅速的炸掉，兩廳院可以保留，主堂體炸掉之後，原址改建為青年公共住宅。」

他補充：「青年公宅一樓公設要有民主紀念碑，寫明這塊地的歷史，這裡曾經是緬懷威權統治者的紀念堂，而這個威權統治者又殺害了多少人，其中有哪些真正值得紀念的民主運動前輩。」

網友紛紛轉貼文章表示「強烈譴責暴力！」、「支持直接炸掉」、「就地爆破是惟（唯）一最佳的選擇」、「台灣是一個扭曲之島」等。

溫朗東臉書全文

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