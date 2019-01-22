為人性尊嚴與公平正義 呂秋遠：該挺身為鄭麗君發聲

2019-01-22 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君今天（22日）出席關懷資深藝人餐會，卻被不滿推動去蔣化、廢除中正紀念堂的資深藝人鄭惠中當眾呼巴掌。對此，律師呂秋遠認為，為了人性尊嚴與公平正義，大家應該挺身為鄭麗君發聲。

呂秋遠在臉書表示，如果鄭惠中想反對去蔣化，那應該在公開場合上跟鄭麗君用言語反映，或者呼籲支持者反對民進黨，在2020年讓這個政黨下台，「重新回到國民黨的美好年代」。呂秋遠說：「但是她這巴掌，告訴我們什麼事？當意見不同、立場不同，我們就能以暴制暴，在公開場合羞辱另一個人。」

呂秋遠說，如果對方不按照我們的意思做，就使用暴力相向，讓對方知道自己的行為是不對的；當我們覺得想教訓別人，就可以用我們想要的方式攻擊對方，「請問，我們要這樣的社會嗎？」

呂秋遠諷刺地說，鄭惠中說打人耳光是為了蔣介石，但蔣介石跟她非親非故，「不知道那些被殺害、丟棄在基隆河、愛河的無名屍體，親人應該如何自處？」

最後呂秋遠強調，他不要以暴制暴的社會，「這時候我們沒有挺身出來為部長說話，那麼我真的會相信，那些為虐童發聲的人，其實根本不在意人性尊嚴與公平正義」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/