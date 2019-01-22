呼鄭麗君巴掌犯眾怒！ 網友發連署「立刻依法逮捕她」

2019-01-22 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕文化部長鄭麗君今天（22日）出席關懷資深藝人餐會，卻被不滿推動去蔣化、廢除中正紀念堂的資深藝人鄭惠中當眾呼巴掌，野蠻行徑令人不齒。對此，也有不滿鄭惠中行徑的網友在網路發起連署，要求立刻依刑法「妨礙公務罪」逮捕她！

事發當時，鄭麗君正在跟另一位資深藝人陳松勇說話，沒想到鄭惠中衝上前狠甩一巴掌，轉身就走，事後不但毫無歉意，甚至大言不慚嗆聲「我本來想要賞她兩巴掌，我只賞她一巴掌，已經太便宜她」。

鄭惠中稍早在議員應曉薇陪同下召開記者會，但否認曾講過「便宜她」等言論，還改口稱願意向鄭麗君道歉，「但不願意爲『去蔣化』一事道歉。」

一些不滿鄭惠中行徑的網友則在臉書上面發起，「要求立刻依刑法『妨礙公務罪』逮捕傳喚鄭惠中」連署活動，內文指出，「文化部長參加春節餐會是執行公務中，不是告訴乃論的傷害罪，老藝人打部長就跟酒駕打警察一樣，要依妨礙公務移送。」

內文強調，「這是公然侮辱，不是告訴乃論！台北市警察局請立刻發出傳喚通知！」並要更多網友轉貼分享此活動。

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