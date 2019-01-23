高嘉瑜「眼球運動」貼圖夯！ 上線2天衝上排行榜第一

2019-01-23 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜去年在姚文智市長造勢晚會嘟嘴、轉動眼球，事後還被網友KUSO做成表情包，高嘉瑜日前還因此推出「眼球運動」春聯。而近日高嘉瑜還趁勢推出LINE貼圖「高嘉瑜+<><的眼球運動」，上網2天更火速衝到排行榜第一名。

高嘉瑜日前在臉書上說，她因為眼球運動被報導後，網路出現模擬貼圖，公關、設計公司也來找她洽詢，希望幫她出真的貼圖。經過4次被LINE審核退件後，她的貼圖終於成功上架。而貼圖是走生活化路線，除了有高嘉瑜的人像，還搭配一些逗趣的生活用語。

高嘉瑜21日在臉書，「高嘉瑜+<><的眼球運動」LINE貼圖在大家支持下，已經衝到LINE貼圖小舖旁行榜的第三名，沒想到有排在白爛貓爛爛隔壁的一天，「在貼圖界也算無憾了、豬年最佳貼圖。」

而高嘉瑜不虧有「港湖女神」之稱，LINE貼圖上網2天就衝到排行榜第一名，她22日也在臉書發文感謝粉絲，「謝謝大家，能超越白爛貓爛爛，我真是太開心了」。

許多網友見狀也留言，「我現在狂用這個貼圖！」、「秒買！」、「鐵粉立刻買！」、「我也是支持購買的!!!」、「姚文智一定會買的，因為他最喜歡看你翻白眼」、「已手刀購入」、「嚇到吃手手」。

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