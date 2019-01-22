「這是最佳台灣方案」 陸委會呼籲中方實踐民主

2019-01-22 12:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通今天說明新年度重點工作，並提出三點呼籲，包括呼籲朝野凝聚「台灣共識」，重申台灣絕不接受「一國兩制」，且絕不可能成為中華人民共和國的「特區」；陸委會也呼籲中國「捨棄旁門左道」，回歸公權力對話。陸委會也說，唯有中方實踐真正的民主制度，才是兩岸願景，「這也是我們提供中方的最佳台灣方案。」

陳明通今天主持新春記者會，說明新年度重點工作。陳明通說，陸委會未來四大重點工作包括評估中共對台動向，因中共將強化對台促統融合力道及政治施壓，擴大與我各界互動，陸委會將研判「習五點」後的可能作為及對台影響，以妥善規劃因應方案。

陳明通接著說，陸委會為落實總統的「三道防護網」，將針對民主防護網部分，就兩岸互動可能影響主權的政治議題、協商談判的監督機制等，從政策與法制面研議法制作為，以確保國家安全與憲政秩序。

此外，因應九合一選舉後新地方政府上任，陳明通也說道，陸委會樂見「符合規範、不設前提的兩岸交流」，盼強化中央與地方合作，近期也拜會地方政府，聽取意見、說明政策，提供諮詢協助。陳明通強調，推動健康有序的兩岸交流，最為關鍵的是維護「台灣整體利益」，而非個別利益。

陳明通也說，陸委會持續關注美中經貿戰影響區域及全球產業供應鏈，將與相關部會共同研商，加強台商聯繫及協助返台投資。

陳明通並提出三個呼籲；包括呼籲台灣朝野「凝聚台灣共識」；呼籲中國「民主才是最佳方案」與「回歸公權力對話」。陳明通說，中國認知裡只有「一中原則、兩岸一中、一國兩制及和平統一」，沒有中華民國，呼籲台灣各界「以台灣利益為優先，拋棄不切實際的口號與論述」，堅守「台灣共識」。

陳明通也重申，台灣絕不接受「一國兩制」，「民主」才是最佳方案。陳明通呼籲中國認清，台灣從來不曾是中華人民共和國的一部份，將來也絕不可能成為其轄下的特別行政區。陳明通並直言，唯有中方實踐真正的民主制度，才是兩岸的願景，「這也是我們提供中方的最佳台灣方案」。

陳明通並再次向中國喊話，籲其捨棄旁門左道，回歸公權力對話，早日恢復兩岸官方聯繫機制與制度化協商，以避免誤判。陳明通也提議從非洲豬瘟防疫合作開始，盼對岸落實協議通報、加強管控，避免疫情擴散，讓民眾安心過好年。

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