「高雄發不了大財了」 林濁水要韓國瑜「看看基層心聲」

2019-01-22 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜以「貨出得去、人進得來，高雄發大財」為口號，讓他的經濟政策受到高度關注。近日高雄一批2200萬元的農產品出口到中國，引發民進黨前立委林濁水與韓國瑜的口水戰，林濁水今日再度發文，要韓國瑜「下基層問問農民真正的心聲是什麼。」

林濁水前日發文寫道，「貨終於大大出去了，一賣到中國就2000多萬。高雄農業産值1年約180億。一出去就銷掉了價值高達高雄的0.11%，更佔了高雄農工産值2.1兆的0.009%」，酸說「高雄發大財了，加油了。」韓國瑜昨日回嗆林濁水是「富貴人家不懂基層心聲」，強調高雄的農民、漁民、勞工，並沒有奢想大富大貴，必須先想到溫飽。

林濁水今日臉書再發文，說韓國瑜嗆他「富貴人家不懂基層心聲」，這讓他大大奇怪。他說，「農民辛苦下田只想求溫飽，貨賣得好，手頭會寬一點，再多，發個『個人的小財』，這才是基層的真正心聲。」

林濁水認為，「韓國瑜如果向他們說，你們讓高雄發大財了，農民肯定一頭霧水再加上受驚不已」，呼籲韓「下基層問看看他們真正的心聲是什麼。」

林濁水說，「韓國瑜算是反應快，現在他也說農民只求溫飽，高雄發不了大財了。敬請大家如果再看到這張氣勢澎湃的照片後不要再誤會他了。」

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