擾亂治安、金融還衝擊國安 中國「偽身分證」竄台

2019-01-22 06:41

擬真程度極高 疑有中國情治單位介入

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國已有技術偽造我國身分證以假亂台！為推動智慧E化政府，台灣將於2020年全面換發數位身分證，不過內政部官方及檢調單位近期察覺，目前身分證偽造案件「幾可亂真」，中國淘寶網甚至出現與我國身分證外觀雷同之防偽紙、變色油墨商品。官員指出，偽身分證不僅擾亂治安、金融秩序，嚴重者，衝擊影響性甚至擴及國安層級。

官員透露，不法之徒會利用偽造的國民身分證去申辦護照、假冒身分或貸款，而這先進技術輸出疑來自中國，由於假證的擬真程度極高，官方懷疑背後可能有中國情治單位介入。

防偽紙、變色油墨 淘寶網竟也有在賣

據悉，中華人民共和國身分證的外觀樣式與台灣截然不同，但中國境內卻出現與台灣身分證外觀雷同的防偽紙，更有夜光防偽變色油墨可以透過網購取得，這些中國材料製作的假身分證在台出沒，幾可亂真，已被檢調查獲多起。

官員指出，我國身分證正面以台澎金馬浮雕圖案為主，搭配國旗、內政部印信、套色網紋等圖案，證上更有窗式微小字安全線、雷射穿孔圖案、壓凸觸摸圖形、折光變色油墨等防偽設計；真品透光看時會有「台灣」米粒水印、對比鮮明「內政部部徽」白水印、層次分明的玉山，中國製偽造身分證則無。

檢調近期查獲多起 影響性已危及國安

內政部官員表示，我國國民身分證是所有證件防偽功能最強大的，中國端卻有辦法提供防偽紙材、變色油墨等不常見材料，影響性已擴及國安層級。

「最重可處5年有期徒刑！」官員強調，依「戶籍法」規定，意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證及行使該證，足以生損害於公眾或他人者，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

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