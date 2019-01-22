美航艦過台海解放軍會開戰？ 軍事專家點出關鍵是...

2019-01-22 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國先前發布「中國軍力報告」，表明中國把統一台灣作為發展軍武的目標，美方表示不排除派出航空母艦通過台灣海峽；軍事、經濟專家均指出，「如果台灣團結一致，中共是沒有機會統一台灣的」。

根據《美國之音》報導，旅居美國的經濟學者秦偉平指出，中國與美國現正展開貿易戰，但就算貿易戰最後沒有結果，雙方也不可能在軍事層面直球對決，中國心裡明白自身實力不可能與美國相提並論，也因此，台灣若齊心抗中，中國沒可能搞統一，但另一種可能就是中國滲透台灣多年，若有7成把握，「會鋌而走險」。

《航空最前線Frontline》雜誌採訪編輯、台灣軍事專家許劍虹提到，中國攻台成敗與否，關鍵在於台灣民眾是否「願意支持這場戰爭」，若台灣內部分裂才會讓中方有機可乘，若團結禦敵，「美國也一定會進來」。許劍虹認為，美國發布的「中國軍力報告」未考慮到解放軍完全缺乏實戰經驗，若戰爭中中國封鎖台灣，「就是表示它跟周邊的國家都為敵」，中國會吃不消。

許劍虹補充，若美方當真派航艦通過台海，中方不一定正面交鋒，中國也打不過美國，但在政治上絕對會有「激烈的動作」；秦偉平表示，2019年至2022年，「中國的債務危機，政治危機，經濟危機應該會全面地爆發」，屆時要小心習近平把矛頭對準台灣。

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