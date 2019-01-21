台灣獨立民調攀升！台灣人挺「維持現狀」創28年新低

2019-01-21 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平本月1日起與當局屢次喊話「兩岸統一」，我國總統蔡英文對此強硬回應，推動台灣人的民族意識，台灣民意基金會今（21）日發布最新民調顯示，目前有47.5％的民眾希望台灣獨立，盼望歸化中國的民眾僅有22.7％，認為台灣與中國應「維持現狀」的民調為1991年以來新低。

台灣民意基金會調查「台灣人的統獨傾向」，發現有11.4％民眾「不知道該統還是該獨」，有18.5％民眾認為應該要「維持現狀」，22.7%民眾希望能「與中國統一」，高達47.5%民眾表態台灣應該要「獨立自決」，相較於2018年12月，支持獨立的民調上升12.4個百分點，贊成維持現狀與認為應該統一的民調分別下降10.7與1.1個百分點。

在「台灣人的統獨傾向」民調中進一步區分，有23.6％受訪者選擇「堅持台灣獨立」，23.9%「贊成但不堅持台灣獨立」，強烈支持統一的僅有4.3％，「贊成但不堅持統一」的民眾有18.4%；與去年12月相比，「堅持台灣獨立」民調上升9.8個百分點，「堅持兩岸統一」民調則上升1.2個百分點。

在民調的七分類法當中，希望維持現狀但傾向台灣獨立的民眾有7.1％，希望維持現狀但傾向統一的民眾則為5.5%；圖表中可見，從1991年至今的統獨民調，目前支持台灣獨立的民意為2016年12月以來的新高點，認為台灣與中國應該要維持現狀的民眾群體則為歷次民調中新低點。

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