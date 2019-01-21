宜蘭出席大選感恩茶會 吳敦義舉凶殺案、兩岸批蔡執政

2019-01-21 17:10

［記者張議晨／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣黨部今舉辦五合一大選感恩茶會，主席吳敦義不忘批評蔡英文，他直言，蔡總統做兩年，經濟沒起色，社會混亂，光是分屍案就出現3件，台北市首善之區還發生連續凶殺案，非常不得了，經濟不好，兩岸狀況不但不能夠維持過去現狀，反而卡住，造成夜市、旅宿業者生意很大影響。

國民黨去年五合一大選，拿下宜蘭縣長寶座，氣勢大振；吳敦義今出席大選感恩茶會，強調結束民進黨在宜蘭32年的執政「能贏很不簡單」。不過，因縣府在五結鄉舉辦非洲豬瘟防疫演習，縣長林姿妙出席督導演習，趕到現場時茶會已經結束，並未與吳敦義同台。

吳敦義指出，國民黨能在宜蘭縣迎回藍天，應該要有非常重要的支柱，除了政府外，還要讓民眾賺錢，重建公益和諧社會，另外，勞資雙方要互相團結，勞方努力工作，老闆則要感恩勞工，讓有限能力發展到極致。

吳敦義今再提九二共識，他表示，兩岸一定要在九二共識基礎上，維持穩定發展，也因為維持穩定發展，所以開放中客後，每年都有數百萬中客人潮，尤其2015年，還達到418萬人，那年觀光客有1043萬元，中客就佔了4成。

根據觀光局統計，去年度來台觀光客人數，創下1100萬人次新高紀錄。

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