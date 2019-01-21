楊翠：黃金島的精神帶給促轉會前進動力

2019-01-21 15:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕228事件「烏牛欄戰役」一線指揮官、有「永遠的戰士」稱號的政治犯黃金島日前以93歲高齡逝世，今日於台中市立殯儀館舉行告別式；為追悼勇於反抗獨裁政權的民主前輩，行政院促轉會代理主委楊翠、促轉會委員葉虹靈2人，今日南下出席政治受難者黃金島前輩告別式，並向其家屬表達哀悼與慰問之意。

促轉會表示，政治受難者黃金島的原名為黃圳島，今年1月8日逝世，享壽93歲。今日副總統陳建仁代替總統蔡英文出席頒發褒揚令，治喪委員會由交通部長林佳龍擔任主委。

促轉會指出，今日各界友人與難友均到場送黃金島前輩最後一程，包括政治受難者蔡寛裕、陳中統、林樹枝、簡中生，前總統馬英九、文化部長鄭麗君亦出席告別式。

代主委楊翠表示，黃金島前輩的命運雖然顛沛曲折，但是一生為台灣奮鬥的故事，成為許多年輕人建立台灣主體意識的啟蒙。他堅強的意志，也總是能帶給後輩鼓舞的能量。

楊翠提及，2018年10月5日，促轉會舉行第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式，黃金島前輩終於等到平反的這一天。本來因病入院無法出席的黃金島前輩，當天上午硬是從台中趕來台北，坐在輪椅中，現身會場，身影令人動容，也讓辛苦籌辦活動的同仁獲得了回報。

楊翠指出，黃金島前輩的精神，帶給促轉會同仁持續前進的動力，比起前輩曾經所經歷的，促轉會遭遇的困難都不算什麼，促轉會會持續為政治受難者進行平反的工作，請前輩安息。

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