高嘉瑜LINE貼圖一推出就衝進前三名 網友：王世堅森77

2019-01-21 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜之前因曾在姚文智造勢晚會上嘟嘴、轉動眼球，表情被惡搞成表情包。今天她宣布推出LINE貼圖「高嘉瑜+<><的眼球運動」，結果貼圖剛上線就衝到前三名。

高嘉瑜今天在臉書表示，在她因為眼球運動被報導後，網路出現了模擬貼圖，結果引來公關、設計公司來找她洽詢，希望幫她出真的貼圖。在經過四次被LINE審核退件後，她的貼圖終於成功上架。貼圖是走生活化路線，上面除了有高嘉瑜的人像，還搭配等逗趣生活用語。

高嘉瑜稍早前又在臉書發文更新進度，「高嘉瑜+<><的眼球運動」LINE貼圖在大家支持下，已經衝到LINE貼圖小舖旁行榜的第三名。她開心表示，沒想到有排在白爛貓爛爛隔壁的一天，「在貼圖界也算無憾了、豬年最佳貼圖。」

許多網友看到後都留言，「已買還有送好友！」、「秒買！」、「鐵粉立刻買！」、「接下來要做全螢幕的動態版本喔。」、「出有聲版的一定買。」也有網友幽默表示，「姚文智一定會買的...」、「王世堅要森77了啦！」

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