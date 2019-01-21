強硬回擊習近平 蔡英文總統聲望谷底攀升

蔡總統整體聲望在過去10幾天出 現戲劇性轉變。（台灣民意基金會提供，記者謝君臨翻攝）

2019-01-21 12:33

〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文聲望已從谷底攀升，根據民調，蔡總統整體聲望在過去10幾天出現戲劇性轉變，不但「總統職務表現贊同率」大幅提升10個百分點，研究顯示，此次總統聲望從谷底強力反彈、絕處逢生，主要是「中國因素」或今年初中國國家主席習近平「告台灣同胞書」40週年談話及蔡總統強硬回應所造成。

台灣民意基金會今舉行「內閣改組、 總統聲望與兩岸關係」1月全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆教授主持並主講，並邀請丁庭宇、林濁水、施正鋒等三位知名學者專家與談。

民調顯示，蔡總統整體聲望在過去10幾天出 現戲劇性轉變，不但「總統職務表現贊同率」大幅提昇10個百分點，達34.5%，也是去年6月以來最高的時刻，連原本創歷史新高的「總統職務表現不贊同率」也從六成下降到四成八。

關於「一中原則」問題，在20歲以上的台灣人中，有二成四的人贊成「大陸和台灣同屬一個中國」，但有六成八的人不贊成，不贊成的人比贊成的人多44個百分點。值得注意的是，有高達四成一的人持強烈反對的態度，只有不到百分之六的人強烈贊成。

關於「和平統一，一國兩制」問題，在20歲以上台灣人中，約二成五的人贊成「一國兩制」，六成七的人反對，反對的人比贊成的人多42個百分點。值得注意的是，有四成四的人持強烈反對的態度，而強烈贊成的人不到8個百分點。具體顯示了台灣主流民意並不接受「一國兩制」的提議。

關於「九二共識」問題，在20歲以上的台灣人中，只有一成九的人基本上同意「沒有九二共識，台灣就完了」，但有高達約六成八的人不同意；不同意的人比同意的人多48個百分點。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、研究發現判讀、報告撰寫及相關公共政策意涵解析；山水民意研究公司受基金會委託執行。訪問期間為本月14、15日，範圍是全國20歲以上成年人；針對全國住宅電話用戶進行抽樣，有效樣本1074人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。

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