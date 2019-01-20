解釋過去挺柯 陳景峻問對不對？台下鴉雀無聲

2019-01-20 22:44

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選民進黨候選人何志偉今晚辦造勢大會，除前任、現任行政院長賴清德及蘇貞昌到場，也請「神秘嘉賓」台北市前副市長成陳景峻助講，對於過去挺台北市長柯文哲，被罵「背骨」（背叛），陳聲嘶力竭解釋，是不要讓國民黨班師回朝，也對自己心肝、對柯交代，並問聽眾對不對？尷尬的是，台下鴉雀無聲。

陳景峻坦言，2月前他還擔任副市長，在柯P「那個地方幫忙」，他四處助講、幫助選，怕國民黨班師回朝，怕柯不上、幫柯衝，好險所有人民不讓國民黨當選，「結果只有贏3000多票，啊我咧！也要被開除黨籍」；但俗語說「坐人的船要讓船走，這就是做人道理」，他當時當柯副手，當然不能看到長官民調一直掉，差點落選，一定要站出來幫忙。

陳景峻說，這樣他應該心肝可以交代、對柯也可以交代，對不對？對不對？但台下一片安靜。陳趕緊說，他也是有原則的，去年9月16日就對柯文哲說已經幫忙可以順利當選，但當時他兼任台北農產運銷公司董事長，他希望先辭董座並對媒體宣布。

陳景峻接著說，2014年民進黨幫柯文哲順利當選、開創歷史，變成白綠合做，如今事與願違；對於白綠合，他做得很辛苦，一直被罵、糟蹋、被罵背骨、求官，他不如回家跟老婆爬山散步，但至少2014年大家支持柯文哲，「對不對？對不對？」尷尬是，台下再度靜悄悄，幾乎無人應聲。

陳景峻表示，柯文哲連任「也是很多民進黨幫忙」，照理說補選這局應該白綠合作契機，白色力量不要提名，應該支持何志偉，但事與願違。陳說，看總統蔡英文對柯多好？選後，六都市長中，第一個看柯，「百思不得其解，總統對你（柯）這麼好、民進黨對你不錯，照理說你應該回饋幫忙」，但左盼右盼，沒辦法。

對於綠白合不再可能，卓榮泰則表示，他想法較單純，並指任何一個民進黨員，在北到南立委補選中都不應該缺席，應全力投入，基層黨員也是如此，是給候選人最大助力、溫暖。

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