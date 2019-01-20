逆天長腿搭旗袍 許淑華美照做月曆義賣

2019-01-20 15:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委許淑華以擁有逆天長腿的名模身材著名，今天她在臉書上放上她穿著銀色旗袍的照片，詢問網友「出這樣的月曆會有人想要嗎？」支持者回應「想要」並高呼「女神」，引熱烈迴響，許淑華透露將會做月曆，可能會義賣做愛心。

許淑華受訪表示，該照片是這次立院休會後，因明年選舉要做的文宣照，就先去拍起來，那套銀色旗袍是高雄市長韓國瑜就職當天穿的，想說平常沒機會穿，原本只是一起拍起來自已做紀念。

許淑華說，之前有熱心網友就蒐集她的12張照片做成月曆，其他網友就以為她真的有出月曆，而詢問她的服務處，最後就想乾脆做個月曆來義賣。

許淑華表示，她已經聯絡一個南投需要社會關心的團體，一起做愛心，相關細節會再說明，但相關義賣不會經過她的服務處，而是直接經過那個團體，製作月曆的成本則由她吸收。

許淑華透露，因為要做月曆，她挑了12張照片，共有4套衣服，包含旗袍禮服、運動風、洋裝、休閒風等等，也有朋友提議，在月曆附上她在韓國瑜競選晚會上穿的「神力女超人」照片，相關細節她會再評估。

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