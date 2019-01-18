避免誤解兩岸政策 陸委會主委陳明通23日會韓國瑜

2019-01-18 15:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕九合一選後，傳出國民黨主席吳敦義將率藍營15縣市首長訪問北京，國民黨縣市長也大談與對岸交流。陸委會為強化中央政府與地方合作，增進推動兩岸事務相互協作，安排與向地方政府說明兩岸政策，而陸委會主委陳明通下週三（23日）下午將與高雄市韓國瑜面對面溝通。

對於與韓國瑜會面，陸委會今天表示，相關安排刻正規劃中，該會尊重並配合市府行程持續洽排。陸委會希望藉由相關拜會安排向地方政府說明兩岸政策，聽取地方推動兩岸交流建議，並提供必要協助，陸委會全力支持地方政府拼經濟政策，中央地方一條心，一起「拼經濟、守民主、顧主權」。

韓國瑜剛上任時接受媒體專訪時表示，對於放寬中資投資高雄、購買房地產，他會利用列席行政院會管道做反應，同時也將爭取高雄和上海虹橋機場的直飛。陸委會當時發佈新聞稿表示，部分新任縣市首長因對兩岸政策、法規及交流情形未熟稔，對外說法未符事實，希望縣市長應先掌握兩岸關係現況再行評論、審慎發言，以避免造成誤解。

陸委會當時表示，將主動安排首長或副首長拜會地方政府，就關切議題說明政府兩岸政策，並聽取意見。兩岸關係發展及政策方向是中央職權，地方政府從事兩岸交流，應依循兩岸條例及相關法令之規範。

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