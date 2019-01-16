中國網民肉搜台灣飛彈部屬地 國防部打臉：顯然不專業

2019-01-16 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前我國總統蔡英文前往東部巡視花蓮空軍防空部隊，軍方也透過軍聞社公布天弓3型防空飛彈車的照片，不過有中國網友利用這張公開的相片比對衛星照，在微博上貼文宣稱「畫面中的弓3飛彈的位置，就是原進駐進駐花蓮機場的愛國者3型防空飛彈部署位置」，而原愛3已撤回西部陣地；對此我國國防部在今（1月16日）晚發布聲明指出，中國網民純屬臆測，也顯然不專業，「國軍武器均採機動部署。」

這位中國網友透過我國軍方釋出的照片，利用照片背景的樹木、房舍、空地等處對比衛星照的畫面，指出蔡英文總統所視導的弓3飛彈，就是取代將轉移到西部的愛3飛彈。

不過國防部晚間發出一篇聲明稿打臉，指出貼文內容純屬中國網民臆測，既非實情也不專業；國軍兵力、武器部屬均採機動、隱匿方式，已達戰力與火力發揚為目的，有效確保國防安全；而《風傳媒》報導指出，國軍飛彈部屬除固定陣地外，其他多由發射車採機動部屬，目的就是為了提高戰場存活率，並避免遭敵武器鎖定；平時停放在營區、基地等常態區域，但實際上還有不少野外陣地，再輔以偽裝設施。

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