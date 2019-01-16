立委補選邀黨主席抬轎 郭國文嗆謝龍介「別打假球」

2019-01-16 19:13

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情逐漸白熱化，民進黨參選人郭國文今北上拜會黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉，希望為選情抬轎；卓榮泰也耳提面命告訴郭國文，「徵召是責任的開始，務必要完成任務」，民進黨更有不能輸的壓力。

郭國文在臉書粉絲專頁開直播提到，台南立委補選從徵召開始就相當激烈，演變至今成為「三腳督」，要面對國民黨市議員謝龍介及脫黨參選的陳筱諭來襲，加上「脫黨的陳小姐」到昨天還在聲稱向黨中央要不到民調數據，指控徵召如同黑箱等語，讓人相當困擾，也破壞選民對民進黨的信任度。

卓榮泰強調，提名與徵召民調作業辦法不同，無論任何人來要數據，黨中央絕對不會公布，而要不到資料確實是個誤會，也沒有所謂的黑箱作業，尤其，徵召過程有許多人在盯著看，徵召制度辦法從以往到現在都是一樣。

卓榮泰也說，九合一大選後，民進黨的形體還在，但還是要有「被打掉重練」的認知，民進黨是需要改變，而新的民進黨逐漸誕生，未來會貼近基層、年輕人的聲音，三一六的立委補選更希望鄉親站出來投票。

國民黨中常會已確定徵召市議員謝龍介參選南市第二選區立委補選，郭國文表示，此戰國民黨顯然要延續「韓流」模式，若謝龍介真要來參選，呼籲認真參選到底，不要打假球，參選就不要再搞合謀，提出對台南未來發展的政見，坦坦蕩蕩來場君子對決。

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