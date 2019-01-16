英媒讚趙怡翔是最優秀外交官 葛來儀嗆台灣媒體「可恥」

2019-01-16 06:08

〔即時新聞／綜合報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長，遭藍營緊咬不放，部份媒體更大作文章抨擊。除外交部長吳釗燮、AIT現任政治組組長與多位外交部官員都在他臉書留言力挺，美國國際與戰略研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前也在趙的臉書留言，期待與趙怡翔一起合作。葛來儀15日又在推特轉推發文，指「對趙怡翔的攻擊是毫無根據，台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。」

葛來儀15日轉推英國《每日電訊報》（Telegraph）駐台記者尼古拉史密斯（Nicola Smith）的推文，史密斯推文中表示：「不知道媒體對Vincent Chao（趙怡翔）的攻擊是如何來的，但他是台灣最聰明、最優秀的外交官之一。他努力工作，與外國外交官之間的聯繫非常緊密，無論走到哪裡，都能很好地代表台灣。真是夠了！」（Don't know what's inspired this media attack on Vincent Chao, but he's one of Taiwan's brightest and best diplomats. V bright, works around the clock, fantastically well-connected among foreign diplomats, will represent Taiwan well wherever he goes. Enough already.）

葛來儀轉推史密斯的推文並寫道：「Nikki（對史密斯的暱稱），我很高興你發布這個，對趙怡翔的攻擊根本毫無根據，台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。」（Nikki, I’m so glad you posted this. The attacks on Vincent Chao are so unwarranted. Taiwan’s media is playing a shameful role here.）

葛來儀日前已在趙怡翔的臉書留言，表示「Vincent，歡迎來到華府！CSIS很期待與你在新職位上合作。我知道你將來一定能為美台關係做出重要貢獻，願你能專注即將到來的工作，也能忽略媒體的炒作，祝福你！」

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