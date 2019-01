英媒讚趙怡翔是最優秀外交官 葛來儀嗆台灣媒體「可恥」

2019-01-16 06:08

〔即時新聞/綜合報導〕31歲「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處擔任政治組長,遭藍營緊咬不放,部份媒體更大作文章抨擊。除外交部長吳釗燮、AIT現任政治組組長與多位外交部官員都在他臉書留言力挺,美國國際與戰略研究中心(CSIS)亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)日前也在趙的臉書留言,期待與趙怡翔一起合作。葛來儀15日又在推特轉推發文,指「對趙怡翔的攻擊是毫無根據,台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。」

葛來儀15日轉推英國《每日電訊報》(Telegraph)駐台記者尼古拉史密斯(Nicola Smith)的推文,史密斯推文中表示:「不知道媒體對Vincent Chao(趙怡翔)的攻擊是如何來的,但他是台灣最聰明、最優秀的外交官之一。他努力工作,與外國外交官之間的聯繫非常緊密,無論走到哪裡,都能很好地代表台灣。真是夠了!」(Don't know what's inspired this media attack on Vincent Chao, but he's one of Taiwan's brightest and best diplomats. V bright, works around the clock, fantastically well-connected among foreign diplomats, will represent Taiwan well wherever he goes. Enough already.)

葛來儀轉推史密斯的推文並寫道:「Nikki(對史密斯的暱稱),我很高興你發布這個,對趙怡翔的攻擊根本毫無根據,台灣媒體在這裡扮演著可恥的角色。」(Nikki, I’m so glad you posted this. The attacks on Vincent Chao are so unwarranted. Taiwan’s media is playing a shameful role here.)

葛來儀日前已在趙怡翔的臉書留言,表示「Vincent,歡迎來到華府!CSIS很期待與你在新職位上合作。我知道你將來一定能為美台關係做出重要貢獻,願你能專注即將到來的工作,也能忽略媒體的炒作,祝福你!」

