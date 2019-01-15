2020總統與立委選舉合併？ 中選會：最快2、3月定案

2019-01-15 17:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕明年總統大選與立委選舉是否合併辦理，中選會今日下午在台中舉行中區公聽會，與會者多贊成合併辦理，中選會代理主委陳朝建指出，中選會將聽取匯整各界意見後開會，是否合併辦理，最慢2、3月可以拍板定案。

2020總統大選愈來愈受矚目，但明年第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉，是否同日舉行投票也引起關注，陳朝建說，過去已有兩次總統、立委合併選舉的前例，但過去兩次合併選舉前也均有徵詢各界意見的程序，配合明年總統大選選務工作，也召開北、中、南區3場公聽會，聆聽各界聲音。

今日會中不少與會代表均表示同意兩項選舉合併辦理，台中市選委會委員蕭清杰認為，兩項選舉合併辦理可減少政治動員及降低社會成本，更能提昇立委投票率；前中正大學政治研究所所長謝敏捷也肯定，前兩次總統大選均與立委選舉合併辦理，辦理情況良好，運作有據且運作良好，應繼續維持。

新竹市選委會委員曾文池說，台灣約每一年都在選舉，每次選舉都讓有心人士操作，造成族群衝突，觀感不佳，為人垢病已久，將兩項選舉合併能解決頻繁選舉的問題。

除建議總統大選與立委選舉合併外，包括曾文池與南投縣民政處長吳燕玲也另提議應避免公投綁大選，以免徒增選務困擾，吳燕玲說，尤其屆時3項選舉合併辦理，各適用不同法源，讓選務複化。

台中市議員李天生也說，3項選舉合併辦理選務勢必複雜化，建議公投不要結公職人員選舉，一定要分流。

不過，台中市選委會監察小組召集人王洲明則獨排眾議，認為總統大選與立委選舉分開辦理，因為即使合併選舉節省選務支出，但衝高了投票率，政黨補助款因此增加，兩相抵銷，政府沒有省到錢；且若兩項選舉分開辦，未來即使公投綁選舉，選務複雜度也會降低。

此外，新竹市選委會監察小組召集人黃錦能除贊同兩項選舉合併辦理外，另建議把立委任期延長到跟總統一致，因大選後新總統上任前長達4個月的空窗期，徒增社會疑慮，他建議修憲，讓第9屆立委任期延長到與總統一樣。

針對與會者意見，陳朝建指出，眾人意見會將彙整給中選會參考，最慢在2、3月會有決議；調整立委任期等涉及修憲，將轉達給權責單位參考。

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