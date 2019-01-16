被形容與柯P似「龍介與賴神」 王世堅暴怒：少噁爛！

2019-01-16 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（15）日談到議員王世堅時，認為對方一直以來都在消費自己，並表示「不管愛、恨一個人，一生都被一個人牽制住」，對於媒體近一步詢問自己是不是「像謝龍介、賴清德的關係」，柯文哲表示「差不多吧，反正就是打知名度的方式」；而王世堅聽聞後大怒表示「不要噁爛了」！更嗆柯文哲「少往自己臉上貼金」！

前行政院長賴清德在台南市擔任市長時，常常與國民黨議員謝龍介在議會上唇槍舌戰，謝龍介更曾向賴清德喊話「一生只監督你一人」，讓網友笑稱他對賴清德是「真愛」；昨日媒體詢問柯文哲，與王世堅是否像是「龍介與賴清德的關係」，柯文哲則同意表示「差不多吧」！柯也指出，王世堅就只是一直在消費他，藉此打知名度而已。

對此，王世堅也不滿重申「市民選我王世堅當議員是要來監督你市長，不是來跟你市長當朋友！」對於被指「靠柯文哲打知名度」，王世堅表示，自己從黨外時期就參與、關心政治，20年前就開始參選台北市議員，「那時候柯文哲在哪裡？」更嗆柯文哲「少往自己臉上貼金」！

對於柯文哲同意媒體以「賴神、龍介」形容2人關係，王世堅更怒轟「柯文哲不要噁爛了好不好」！王世堅指出，自己面對歷任市長堅守「三不」原則：不跟市長吃飯應酬、不當市長背後靈、不當市長啦啦隊。他要柯文哲搞清楚「市民選你柯文哲當市長不是選你當皇帝」，如果柯文哲受不了他的監督批評，「那就不要當市長」！

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