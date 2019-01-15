1個女生被2男欺負？陳思宇：正正當當選舉可是被打壓

2019-01-15 12:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選，「柯家軍」參選人陳思宇今早於士林市場拜票，媒體疑問為何掃街時脫口「1個女生被2個男生（民進黨及國民黨立委候選人何志偉、陳炳甫）欺負」、「很辛苦」？她回說，選舉真的沒有不辛苦，近期有些沮喪事，他們一步一腳印貼海報，但三不五時被撕裂，「某候選人旁邊海報是好的，我們是裂開的，心裡會有情緒。」

她接著說，大家也會覺得為什麼正正當當選舉，「可是被受到的打壓，甚至是出去還會被...恩...可能被攻擊，或著是被語言上一些內容的討論，確實我覺得滿不捨的，很多阿姨、阿伯看到覺得我很勇敢，可以一個人無黨籍站出來這樣選」，希望更多堅強堅定可以被看見。

不過，媒體也注意到陳思宇父親、無黨籍議員陳建銘，在臉書貼出2014年舊聞質疑民進黨候選人何志偉家族的陽信銀行涉嫌不法，攻擊對手何志偉。對此，她僅表示，不管法或是不法，網路上都可看到相關資料。

但話鋒一轉，陳思宇又提到，蘆洲肉圓父家暴事件，她提出「兒少法」修法，希望有具體正確政見，很可惜這次選戰好像沒有看到這麼具體修法建議，她多次邀請其他候選人一起坐下來，把未來11個月立委工作清楚跟選民說明，但可惜現在還沒收到任何一個同意，「好像我自己一個人提出來自己願意」。

雖然何志偉、陳炳甫過去皆曾在不同場合拋出自己政見，但陳思宇受訪酸說，現在選民在臉書上都會問政見是什麼，但她提出兒少、觀光教育部分，可惜好像其他人沒有類似政見；立委層級跟議員不一樣，希望有更多議題討論，起初大家有丟出這想法，之後可能隨著選舉近了，大家都在忙，但政策還是非常重要。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/