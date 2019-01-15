蘇貞昌拜會蘇嘉全 笑稱往後恐以「大小S」相稱

2019-01-15 12:17

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長蘇貞昌上任後馬不停蹄，今赴立法院拜會院長蘇嘉全及各政黨黨團，稍晚也將與前立法院長王金平會面。蘇嘉全盛讚蘇貞昌，強調「他是我一路追隨的前輩」，蘇貞昌則說，未來行政院為國為民要處理很多事，需要立院監督指導；不過，由於兩人都姓蘇，雙方也打趣的說未來是否要以「大小S」相稱。

今天上午11點，蘇貞昌在蘇嘉全及立院民進黨團總召柯建銘等人陪同下，步入立院會議室，一行人進行約30分鐘的閉門會談，而後開放媒體採訪、提問。

蘇嘉全說，蘇貞昌是他一路追隨的政治前輩，從他在屏東選議員、選立委，到現在，他都跟隨著前輩的腳步邁進。蘇貞昌的能力，他想屏東縣民都非常深刻，在蘇貞昌執政期間，每次民調都是全國第一名，他相信以蘇貞昌的魄力、執行力，絕對會讓人民有不同的感受，會為台灣帶來更好的願景。

蘇嘉全另打趣地說，不過，有件較麻煩的事，「他是蘇院長，我也是蘇院長」，往後委員叫都會回頭，所以雙方私底下要討論一下，看是叫「大S、小S」等。

蘇貞昌表示，在承擔行政院長重任後，今誠心誠意在第一時間拜會立院，聽到蘇嘉全院長對國會最高殿堂為國為民種種關心的事情，他萬分感謝，並稱蘇嘉全是「從台灣尾拼到台灣頭的好夥伴」，未來行政院為國為民要處理很多事，確實要立院指導監督支持，很多法律都會照立院所通過好好貫徹執行，福國利民。

蘇貞昌另提到，確實有兩位蘇院長的困擾問題，他建議，往後比較困難、複雜的問題，請坐在主席台的蘇嘉全院長處理，比較簡單的在交給他處理就好。

針對媒體提問非洲豬瘟相關問題，蘇貞昌強調，非洲豬瘟在中國已失控，距離我們非常近，春節就要到，是人貨最頻繁交流的時候，根據生活習慣，民眾喜歡帶肉品做為禮品，時間非常緊迫，事情非常重大，一旦進入台灣失控，是百分百致命，又沒有疫苗防治。

蘇貞昌指出，他承擔行政院長職務，當然第一時間就要到第一線了解，要求國人注意，也要求團隊加強，他知道此事嚴峻，要求再進階、再加強，他並未對此發脾氣，但他要求做到的強烈意願是有明確表達。

蘇貞昌說，防疫需要相關單位配合，因此他昨天在車上就親自聯絡各部會首長，回到政院時都交代好了，這樣最快，如同他強調的「發生什麼事，要怎麼做，誰來做，什麼時候做好」，立刻貫徹執行，希望劍及履及，他沒有發脾氣，以他的個性，發脾氣絕對不是這樣而已。

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