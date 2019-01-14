警大校長刁建生屆齡退休 獲頒「行政院特等服務獎章」

2019-01-14 21:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學校長刁建生將於15日屆齡退休，內政部長徐國勇今天利用部內歲末感恩會舉行歡送茶會，並轉頒「行政院特等服務獎章」及「內政一等專業獎章」予刁建生，感謝他內任推動各項警政業務及對警察教育工作的付出與貢獻。

刁建生為警大40期行政警察學系畢業，歷任台北市警局中正一分局長、花蓮縣警局局長、警政署交通組長、基隆市警局局長、台中縣警局局長、航警局局長、台中市警局局長，於2014年1月16日接任警大校長，他將於15日屆齡退休，擔任警大校長正好滿5年。

刁建生從事警職超過43年，警大表示，他在警大校長任內，持續完善警察教育工作，包括督導「提升優質警察幹部教育中程計畫」，如期完成3大新建校舍工程；建置警犬研究基地，培育國內訓犬人才；新建「機車安全駕駛訓練場」，自辦訓練、建立學生安全駕駛觀念；培育警學教育人才，選送優秀人員赴外進修；配合政策規劃籌辦警佐班第4類人員教育訓練等。

徐國勇在會中表示，刁建生一生歲月都奉獻給警察工作，他做人正直、做事認真、使命必達，從基層警官一路晉陞到警監特階3線4星的警大校長，因此特別舉行歡送茶會，轉頒行政院特等服務獎章及內政一等專業獎章，表彰他的貢獻。

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