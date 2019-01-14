發文力挺口譯哥？ 蔡正元砲口對準國民黨全力開火

2019-01-14 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、「口譯哥」趙怡翔被外派至駐美代表處擔任政治組長，遭藍營質疑資歷不足。不過前立委蔡正元認為，趙怡翔的英文好，反觀國民黨搞國際事務哪一個不是半百老翁，「國民黨英文好的年輕人在哪裡？」

蔡正元今天在臉書發文，認為趙怡翔並不會是吳音寧，因為吳音寧有韓國瑜當對照，但過去駐美政治組長都是無名氏，所以趙怡翔沒有對照壓力。不過他也指出，過去馬英九政府也幹過不少類似的事，像年紀輕輕的王郁琦從機要幹到陸委會主委，卻連中共對台要員都不清楚。

蔡正元又舉出多位藍營人士為例，羅智強從機要幹到副秘書長，因為攻擊連戰才下台，金溥聰沒有任何外交資歷還不是當駐美代表。他認為藍營找一個小咖的趙怡翔攻擊，反作用力也不會太小。趙怡翔出身深藍家庭，在讀了台灣史後被「感化」轉向，「馬英九連個歷史課綱都不敢改還談什麼？」

蔡正元也說，趙怡翔因為英文好、又被蔡英文重用，但反觀國民黨搞國際事務哪一個不是半百老翁，英文好的年輕人頂多只是個專員，「國民黨英文好的年輕人又在哪裡？」

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