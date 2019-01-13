台中交通建設重要推手 王義川交通疏運也了得

2019-01-13 15:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市長林佳龍出任交通部長，民進黨北北屯立委候選人王義川，正是林巿長的交通局長，也是台中交通建設的重要推手。王任內包括花博、跨年、五月天演唱會等大型活動，交通接駁都非常順暢，更創下半小時將上萬人潮疏運完畢的記錄。

王義川今天說，每一次的疏運都是一次的考驗，唯有完善的接駁規劃與宣導，以及民眾的配合，才能完成這些「不可能的任務」。

王義川指出，台中花博可說是台中史上最大的人車移動，市府採行綠色運輸、公共運輸為主軸的疏運策略，希望透過「鐵道為主、完全接駁」的方式來達到「讓不同人、在不同的時間、走不同的路、透過不同的運輸工具、抵達不同的園區」的規劃目標。

花博輸運是以台鐵為主，每天最多可疏運216車次、24萬人次，重要節日並協調台鐵列車班班停靠后里、豐原車站；民眾可搭火車再步行至園區，或搭配iBike與接駁車。此外，全市共設16處接駁站，接駁車每天開出1700班、每10分鐘1班，每天可疏運超過7萬人。

王義川說，除了完善的疏運規劃外，宣傳也很重要，花博開幕前即透過網路及媒體強力宣導，由於花博周邊並無足夠的停車場，因此不鼓勵開車來花博，甚至不惜說出「開車來會被笑」，教導民眾搭乘公共運輸工具。

王義川表示，花博從11月3日開幕至元旦，參觀人次逾300萬人，有高達8成6的民眾，都使用大眾運輸交通工具，台鐵后里及豐原站上下車的，幾乎都是前往花博參觀的人潮，疏運策略已然奏效。

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