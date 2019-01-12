口譯哥「超愛台」事蹟曝光！網友：我真的佩服他

2019-01-12 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、「口譯哥」趙怡翔，將任駐美代表處政治組長，引來藍營質疑空降領高薪。不過最近卻有網友發現，他其實相當愛台灣，有雙重國籍的他不只特別回台灣當兵，後來還放棄加拿大國籍。

今天有網友在批踢踢貼出一則2011年的新聞，報導中介紹一位擁有雙重國籍的台裔記者特別回來台灣當兵，這名記者就是口譯哥。當時國防部還特別召開記者會表揚他，趙怡翔更表示，等他當完兵後要放棄加拿大國籍。事後外交部也表示，趙怡翔在2016年5月已經放棄加拿大國籍，現在僅有中華民國國籍。

《基督教論壇報》報導指出，趙怡翔因父母工作關係，從小與家人在各國家生活，最後定居加拿大，是位虔誠的基督徒。他在中學時期曾回台灣短暫讀書，後來就讀多倫多約克大學政治系時又參加推廣台灣文化社團，對台灣有著強烈歸屬感。

許多網友看到後都忍不住大讚，「我真的佩服他。」、「不錯啦！」、「有當兵給推！」、「他願意放棄加拿大國籍更屌好嗎？」、「我覺得可以。」

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