立委補選藍綠大咖夾擊 柯P：大家排排站對台灣政治沒正面發展

2019-01-12 16:58

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同區立委補選倒數，藍綠兩黨大咖頻為參選人站台，台北市長柯文哲今被媒體問及此事表示，就盡力去做，剩下的就交給天決定；柯並表示，選舉是改變政治文化的社會運動，要帶來新的價值，如果是傳統的綁樁腳、大家排排站，旗子搖一搖，對台灣政治沒有正面發展。

頻為子弟兵陳思宇站台，今上午兩人先是合體爬山、下午又以腳踏車「車掃」選區，吸引不少選民關注。柯文哲行前被媒體問及陳思宇民調低迷回應，先不管民調，凡事要努力去做do our best，不過民調第三還是要努力。

面對民進黨參選人何志偉近期勤走基層鞏固既有組織，今晚更找來黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等人站台；至於國民黨參選人陳炳甫也預計要找高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜舉辦造勢晚會。

相對藍綠大咖多，自家子弟兵僅有柯一人輔選。對此，柯文哲表示，每個人都用自己的方式去做，選舉是一種改變政治文化的社會運動，要帶來新的價值，如果是傳統的綁樁腳、大家排排站，旗子搖一搖，對台灣沒有正面發展。

柯也被媒體問及陳思宇落選是否會影響個人聲勢？柯僅答，就認真做，想那些沒有辦法。

此外，陳思宇昨舉辦募款晚會，行前也被媒體問及募款狀況。陳思宇表示，公開募款是希望促進民眾參與，未來也會將帳目公開，更呼籲對手將選舉支出公開供市民檢驗，這是進步價值最基本的原則。

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