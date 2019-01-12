吳敦義：國民黨若再執政 將調整年改政策、恢復中客來台

2019-01-12 16:02

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨去年地方選舉大勝，黨主席吳敦義今天在屏東縣感恩茶會上表示，國民黨若能在2020年重新執政，將調整不公平的年改制度，重修兩岸關係恢復中客來台觀光拚經濟。

吳敦義今天在國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝及縣議長周典論等人安排下，與屏東地區黨藉民代及輔選幹部座談，吳敦義說，國民黨能在5合1選舉大勝，主要原因是民進黨做的太差了，民進黨只拚鬥爭拚清算，不拚經濟，遭人民唾棄。

吳敦義還說，馬政府執政時，台灣觀光客從380多萬以年增百萬人速度增加到1000多萬，民進黨執政後，兩岸關係惡化，中客銳減，重創台灣觀光業與經濟，國民黨若能重新政，將重修兩岸關係，恢復中客來台，還要調整不公平的年改政策，重拾人民信任。

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