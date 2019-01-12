時力首開黨員大會 黃國昌：2020有信心支持度破20％

2019-01-12 14:37

〔記者何玉華／新北報導〕時代力量今（12）日下午在新店召開創黨以來首次黨員大會，進行黨章修改，黨主席黃國昌形容這是黨的「危急存亡之秋」，目前黨員人數2238人，會議在過半（含委託書）黨員出席後，順利召開；黃國昌表示，時代力量的黨員雖然只有2238人，但在日前民調，全國支持度達到17%，他有信心，在2020全國大選中，支持度有機會一舉衝破20%，真正成為代表年輕人的新勢力。

時代力量配合政黨法規定，今（12）日下午舉行黨員大會，會中將修改黨章以啟動黨組織改造的程序；黨章修正內容包括黨員年齡、黨徽說明、組織、新增黨代表等規範，黃國昌表示，時代力量當初成立時，政黨法尚未通過，因此黨章有許多不符合政黨法的地方，必須透過黨員大會修改；黨章修正完成後，將會公告黨代表與決策委員的辦法。

黃國昌說，時代力量是一個活潑的政黨，有活潑的文化，2020的選舉總路線，將等黨章修改完成後，依相關規定進行黨領導階層的改選；新的領導階層成立後，會有更深入的討論。

林昶佐表示，會議主要討論黨章的修正，希望未來有更多年輕一代，甚至在這次選舉表現不錯的人，能夠進入決策委員會。

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