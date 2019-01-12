探討台美關係 學者籲政府積極參與印太戰略

2019-01-12 12:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣新世紀文教基金會今舉辦「1979年後台美關係的演變與印太戰略」討論會。南華大學亞太所副教授孫國祥表示，台灣應針對美國提出的印太戰略，主動就台灣希望在其中扮演的創造性角色提出看法，他並說，「這是美國人給我們出的題目，我們要回答」；台經院南臺灣專案辦公室主任高仁山則說，反日本核食公投通過後，台灣應盡力修復對日關係，同時呼籲政府應投注更多資源以加入CPTPP。

台灣新世紀文教基金會今針對台美關係與印太戰略舉辦討論會，邀請台北醫學大學通識教育中心教授張國城，針對1979年後的台美關係發表專題演講。台經院南臺灣專案辦公室主任高仁山、南華大學亞太所副教授孫國祥、台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志也出席與會。

南華大學亞太所副教授孫國祥在會中強調，台美關係基礎已發生改變，擴展為今日的二法六承諾，如何超越還要看台灣所做的努力；孫國祥說，按往例來看，總統蔡英文今年應會過境美國，怎麼放大台灣旅行法鬆綁高層互訪的限制，從現在就要開始做。

台經院南臺灣專案辦公室主任高仁山強調，台灣政府說要加入CPTPP，但其實就他了解，行政院經貿談判辦公室編制也才30人，相較韓國與日本在談論加入CPTPP時，有3000人在準備談判的相關程序，「政府一直說要加入，卻持續沒作為」，呼籲政府應更積極回應日本政府的友善態度。

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