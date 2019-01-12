口譯哥開戰《蘋果》小編 「寫文章前歡迎來查證」

2019-01-12 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮機要、「口譯哥」趙怡翔，將任駐美代表處政治組長，遭到外界質疑空降領高薪，他今天特別在臉書PO文澄清，稱自己薪水實領15萬左右。《蘋果日報》臉書小編也分享此訊息，說自己的月薪沒有口譯哥的個位數，口譯哥直接親上火線留言回應，認為看不懂小編的比喻，要求寫文章前歡迎來查證。

趙怡翔今天在臉書PO文表示，薪資扣除美國醫療保險、汽車保險、房屋保險、所得稅，還有貼補當地房子租金，大概實領是15萬左右，但來到美國，在沒有美國信用評比申請銀行貸款的狀況下，只能用現金購買二手車輛跟家具，因此他們跟家人及親朋友好貸款72萬，一個月攤還6萬。

《蘋果日報》臉書小編今天上午也PO出趙怡翔的報導「駁月領24萬！ 口譯哥趙怡翔：扣掉固定開銷後『實領15萬』」，並且評論說，「小編月薪都還沒你的個位數，也一樣要扣保險、所得稅、租金等等...」。

趙怡翔本人親自回覆《蘋果日報》小編，他表示，「但你不需要繳完台灣的房貸或租金後，再繳美國的房租。你也不需要繳完全民健保費之後，再繳美國世界第一貴的醫療保險。我兩者都需要。所以你的比喻，我實在看不懂。寫文章前歡迎來查證。」

許多網友也在底下留言支持趙怡翔，「期待你的表現，領得起也要做得優，不能只是剛剛好」、「支持你，也謝謝你示範正面積極的態度來來回應這些惡質的指控」、「我在美國待過，知道這樣子的待遇對你們是虧待，希望你多擔待，加油」、「請你要撐住，我們在台灣替你加油，為你撐腰」、「 口譯哥，回的好！」

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