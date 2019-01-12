藍營諷新內閣「敗選者聯盟」 他回擊：雨中的電火球正發光

2019-01-12 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕準行政院長蘇貞昌將於下週一上任，然而這項人事安排，卻引發國民黨一片批評和嘲諷，對此資深媒體人黃暐瀚直言，「雨中的電火球，正在發光亮，可惜有人，看不出來！」。

黃暐瀚昨日在臉書撰文寫道，「看到國民黨立委今天居然在黨團開記者會，嘲笑這次的內閣改組是「失敗者聯盟」，我真的傻眼」。11月24日那個晚上，蘇貞昌早早承認敗選，感謝選民、恭喜對手，隔了一個週末，更是一大早開始「掃街謝票」。即使當時新北市天氣並不好，蘇貞昌淋雨也要繼續謝票，沿途支持者越來越多，有「痛哭哥」、「追車哥」，還有「紙條哥」，這一幕幕讓黃暐瀚強調「選舉輸了，但電火球的能量，卻才剛要開始聚集。」

黃暐瀚直言，「因為幾次選舉的失敗，因為選票不如人，所以就再沒有資格從事政治？不能當院長？不能組閣？還要被嘲笑是『失敗者聯盟』？台灣的政壇什麼時候改成『甲子園淘汰制』？我怎麼不知道？」他指出，敗選卻堅持淋雨掃街的蘇貞昌，和失敗立刻大方稱呼對手「韓市長」的陳其邁，這對「蘇邁配」結合南北、分居老青，而且都是「敗選之後更強韌」的戰鬥類型。

黃暐瀚反批，國民黨不「枕戈待旦」，竟還有心情「揶揄嘲諷」？並表示，國民黨笑蘇貞昌是「失敗者聯盟」，他卻可能是「復仇者聯盟」，即將「捲土重來」。

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