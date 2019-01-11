網紅的料？王義川直播大玩時事梗 網友笑翻

2019-01-11 23:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市北屯、北區立委補選候選人王義川臉書粉專每週一、五晚間直播搞笑脫口秀，廣受網友歡迎，已然成為新一代網紅。今晚搭上高雄「冷泉加熱變溫泉」時事，把谷關泉水加熱變溫泉水、把生蠔加熱變溫昇豪，再度笑翻網友。粉專成立不到20天，網路聲量已躍升到全台候選人第3；他表示，這次選舉期間短，因此用非傳統的宣傳方式搞笑直播，先打開知名度，再來宣傳政見。

王義川臉書直播常搭時事話題，搞笑評論風格成為許多粉絲每週一、五準時鎖定的節目。今天以大支的《辣台妹》開場，搭上高雄「冷泉加熱變溫泉」話題，直播中把谷關泉水加熱變溫泉水、生蠔加熱變溫昇豪、狗玩偶加熱變熱狗，搞笑KUSO讓網友拍案叫絕。

對於抽到3號，王義川也開心分享這是自己最想要的號碼，他說近期在三佳、三喜吃早餐，又去拜紫微宮的三官大帝，家裡3兄弟名字都有川，也是3川，鞋子穿愛迪達，LOGO有3條槓，自己名字的川自倒過來也是三，直呼抽到3號是「天意」，語畢便獻唱劉德華的《天意》，招牌人肉字幕機也再度搞笑出場。

王義川也提出自己對「3房2廳」族群的政見，他說，北區、北屯區有很多3房2廳小家庭，因此提出「安親一條龍」與「學貸延後10年還款」政見。王義川說，希望中央補助國小學童送安親班費用，減輕雙薪家庭負擔；也會請教育部跟台銀協調助學貸款延後10年還款，減輕社會新鮮人負擔，讓年輕人拚事業無後顧之憂。

以臉書直播打響知名度，王義川常透過直播介紹北區、北屯區美食景點，今天王義川也再度介紹了位於崇德路的宵夜「薑母鴨」，讓不少網友口水直流。王義川藉由網路直播與市民直接互動，談論政見、評論時事，也推薦美食，受到民眾越來越多的關注與力挺支持。

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