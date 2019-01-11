國民黨嗆黑機關該下架 陸委會斥「蓄意謾罵」

2019-01-11 11:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨日批評國民黨主席吳敦義所提「九二共識」是「組合肉」；國民黨發言人洪孟楷反嗆，蔡政府過去說的話前後不一，反覆矛盾，才是真正的「黑心廠商」，陸委會是「黑心機關」，應該下架。陸委會今天發佈新聞稿，嚴正駁斥這種蓄意謾罵的不當言論。

陸委會表示，該會是根據立法院通過的組織法所正式成立的機關，絕非「黑機關」，蔡政府在2016年上任以來大陸政策非常一致，從未「前後不一，反覆矛盾」，該黨發言人誣指蔡政府為「黑心廠商」、陸委會為「黑心機關」，本會嚴正駁斥這種蓄意謾罵的不當言論。

有關蔡總統2000年起擔任扁政府時期陸委會主委，在立法院回答立委有關「九二共識」的內容，陸委會主委陳明通昨天主持的例行記者會一再說明，其重點在陳述當時李登輝政府時爭取「一中各表」的李政府立場，但未獲中方所接受。國民黨移花接木、張冠李戴，一再將蔡總統當年對1992年兩會會談事實的陳述，誣指為扁政府任內接受「一中各表」的立場，令人十分遺憾，希望國民黨停止這種不實說法。

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