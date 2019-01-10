拒卓榮泰勸退！陳筱諭退黨參選 與郭國文、謝龍介「三腳督」

2019-01-10 19:22

〔記者楊金城／台南報導〕爭取民進黨台南市第二選區立委補選徵召提名失利的陳筱諭，宣布退黨參選，黨主席卓榮泰昨天二度打電話給陳筱諭的母親、前台南市議員郭秀珠勸阻未果，陳筱諭在3月16日立委補選不缺席的決心堅定。而民進黨徵召郭國文，國民黨謝龍介幾可確定加入選局，和陳筱諭形成「三腳督」。

陳筱諭今天連跑3家電視台談話性節目，述說民進黨扼殺年輕人參政，徵召作業黑箱，才會失望離開民進黨，參選決心不變，近日並將勤跑基層，爭取選民支持。

陳筱諭在7日質疑民進黨中央黨部遭派系綁架，徵召為特定人選量身訂製後，卓榮泰曾打電話給郭秀珠。陳筱諭昨天下午宣布退黨，參選立委補選，卓榮泰二度來電勸阻，希望將陳筱諭留在黨內，但為時已晚。

陳筱諭宣布退黨參選，台南市第二選區立委補選儼然綠營分裂，獲徵召代表民進黨參選的郭國文，明天將發表「行願造福14區政見」影片；國民黨人選方面，擔任國民黨台南市黨部主委的市議員謝龍介說，若中常會決議徵召，他「避無可避」，將一肩挑起，全力以赴。

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