藍議員讚「韓國瑜有胡歌的影子」 網友崩潰：殺了我吧

2019-01-10 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在選前掀起「韓流」，靠著網路高人氣所轉換成的選票，一舉當選高雄市長，他的人氣更吸引許多有意角逐2020總統的黨內要角與其互動，甚至連台北市長柯文哲都提出想與他進行「柯韓會」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，她認為最近韓國瑜有了中國藝人胡歌的影子。

「我很喜歡胡歌的戲。最近韓國瑜有了胡歌的影子。」王鴻薇以此為題在臉書表示，在中國戲劇《琅琊榜》中，得江左梅郎者得天下，所以世子們都搶著結交由胡歌飾演的梅長蘇。

她提到，現在凡是想選2020總統的政治人物都要跟韓國瑜套近，所以前立法院長王金平和韓國瑜吃火鍋、韓柯會什麼時候會、韓國瑜用了朱立倫的副市長、韓國瑜參不參加中常會等等，「全部變成總統大選話題」。王鴻薇也說，「不知韓國瑜是否如同小殊，早就心意已屬。」

對於王鴻薇稱讚韓國瑜有了中國藝人胡歌的影子，PTT網友們感到相當傻眼，留言狂酸「胡歌琅-琅琊榜 韓導-狼牙棒」、「是吸了多少 出現這種幻覺」、「噁心新世界」、「殺了我吧 還要看他們惡搞幾年」、「下一次該不會就要點名韓國瑜是高雄金城武了吧..」、「支持胡歌提告」、「意思是韓國瑜很會演戲嗎？」

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」也酸說，「國民黨拍馬屁已經巔峰造極，韓國瑜把臉塗黑看看，可能有辦法像胡歌的影子」，還貼出一張黑人圖嘲諷，「你好，我是臉塗黑的韓國瑜！也有人叫我：胡歌的影子」。

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