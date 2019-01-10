提升旅遊意願 觀光局今年擬推淡季平日旅遊補助

2019-01-10 16:11

〔記者李欣芳／台北報導〕為刺激消費，帶動內需，行政院今天宣布的擴大內需方案，包括交通部觀光局補助全台40個小鎮套裝旅遊計畫各100萬元，搭配特色活動行銷小鎮，以吸引國人進行深度國民旅遊，為落實蔡總統暖冬旅遊補助擴大為常態性國旅補助，觀光局正規畫進一步新推出今年第2季與第4季旅遊淡季的國旅常態補助。

觀光局長周永暉表示，第2季與第4季是國民旅遊的淡季，觀光局有在評估常態旅遊補助，但是定調假日沒有補助，只限定在平日的補助，至於要補助哪些縣市，將再做分類。

被詢及何時宣布常態性旅遊補助？周永暉說，觀光局將再花2個月時間進行整理。他表示，對於蔡總統所指暖冬旅遊補助以後不叫暖冬，將擴大為常態性旅遊補助，「我們經過盤點，認為在淡季時可做一些配合，至於暑假就不需要，第2季與第4季是旅遊淡季，可配合主題來做」。

為提振旅遊業景氣，觀光局今年1月擴大國旅暖冬補助方案，投入經費13億元，估計可帶動的效益超過73億元。為優化國旅環境，觀光局也推出「行銷2019小鎮漫遊年」，編列2.5億元，整備全台40個小鎮旅遊環境，結合地方創生，加強異業結盟，串連在地產業，規畫體驗遊程及便利交通接駁，引導在地深度旅遊。

經濟部也正在規畫建立商圈、觀光工廠多元體驗，以活化在地觀光發展，研議中的方案包括規畫政府與商圈協會共同出資，設計優惠方案，串連商圈特色活動，創造活動話題性，提供消費誘因，並持續推動輔導傳統產業轉型、活化再生，跨域推廣行銷，增加遊憩選擇。

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