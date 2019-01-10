作家點出《來去高雄》MV最大問題：叫做「隨便」

2019-01-10 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄觀光自市長韓國瑜上任後話題不斷，由老牌藝人白冰冰拍攝的宣傳MV《來去高雄》昨日曝光，評價褒貶不一，有人覺得「俗擱有力」、「接地氣」，但也有人認為質感、品味欠佳。作家朱宥勳認為，這部MV最差的還不是品味，而是「隨便」，「隨便做做，隨便扭扭，隨便寫詞，隨便剪別人的畫面來用。」

朱宥勳在臉書上寫道，《來去高雄》的品味很差，但這部MV最讓人感到不適的還不是品味，而是「隨便」，「隨便做做，隨便扭扭，隨便寫詞，隨便剪別人的畫面來用。」

朱宥勳認為，不同階級確實會有不同的品味，就像小吃與大菜雖有不同價值，但在各自領域仍有平均值的差別，「那就是否把自己正在做的東西當一回事，是不是可以容忍自己隨便。」

朱宥勳說，如果白冰冰在爭議後推出一支超厲害、真的是俗又有力的作品，那就是漂亮的逆轉全壘打，他會深感佩服，「但事實上他們就是隨便弄弄嘛」。而隨便的作品會引發大規模反感，這與「好」或「不好」不見得有關係，「重點是它洩漏了創作者心中真正的歧視：「我這樣亂弄你們也會愛啦。」

另有網友發現，《來去高雄》許多畫面剪入已故導演齊柏林5年前為高雄市政府拍的《飛閱高雄》紀錄片片段，卻未特別註明來源。高雄市觀光局長潘恆旭解釋，齊柏林的影片是高雄的公共財，觀光局無償授權給白冰冰使用。

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