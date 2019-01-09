習近平新解「九二共識」 國民黨應對邀縣市長研商「統一口徑」

2019-01-09 12:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今日中午邀請藍營十五位直轄市、縣市長以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」，因應中國國家主席習近平日前發表對台談話，擴充解釋「九二共識」引發爭議，會中黨中央將與這些藍營地方首長就未來與對岸交流接觸時的應對立場，定調出一個統一口徑。

金門縣長楊鎮浯在參加會議前受訪指出，今天這場會議全黨將形成統一的口徑、步調與論述，未來所有藍營縣市長會在一致性的論述下進行兩岸交流，但他也強調，由於金門縣地理位置特殊，仍會有比較積極的作法。

對於媒體詢問，是否因為「一中各表」的模糊空間沒了，才需要討論尋求共識？楊鎮浯說，所有的大原則應該不會改變，但有關細部論述，仍應依照局勢變化而有討論空間。

他還說，雖然每個地方政府各有考慮，但大家仍應有一致性的論述，未來無論在與對岸進行黨際交流或地方政府交流時，才能有所依循。

這場便當會在十二點半左右已經開始，但在開始之前，十五位藍營百里侯中，仍有嘉義市長王惠敏、南投縣長林明溱與宜蘭縣長林姿妙還未到場，另苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕則是指派代理人與會。

國民黨去年九合一選舉拿下十五塊執政地盤，平了該黨二００九、二０一０年縣市長、直轄市長選舉創下十五席（當年桃園縣尚未升格）的最佳成績，選後內部有人提議恢復過去馬政府時期由中央政策會負責辦理的「執政縣市首長會報」未被接受，但黨務人士認為，類似今天中午的「兩岸城市交流相關事項會議」，仍可做為未來黨中央不定期邀集藍軍地方首長開會溝通的參考模式。

因此，國民黨今天下午中常會還將安排政策會執行長江啟臣就「立法院黨團與執政縣市政府合作協調」進行專案報告。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/