810位女醫挺小英萬人推爆！廣告用這顏色「太強大」

2019-01-09 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》，強調「九二共識」、「一國兩制台灣」，且不承諾放棄使用武力，總統蔡英文隨即以強硬態度回應我國不接受「一國兩制」的立場。昨天有830位女醫師集資購買《自由時報》頭版廣告，表態「捍衛民主台灣，支持蔡英文總統」。「女醫守護民主台灣」臉書粉絲專頁的聲明吸引上萬名網友按讚，許多網友稱讚廣告所選用的顏色是「充滿力量與勇氣的色彩」、「好美」、「太專業了」！

昨天（8日）本報頭版刊登一則一則署名全台各地810位女醫師的廣告，簡短寫著「捍衛民主台灣，支持蔡英文總統」，聯名集資買下報紙頭版廣告的「女醫守護民主台灣」，在臉書表達支持蔡英文總統，她們提到「這是一群理念相同的女性共同發聲。我們堅信台灣的民主價值及主權，值得所有生活在這片土地上的人去關心及守護。」

「女醫守護民主台灣」的臉書聲明吸引眾多網友熱烈討論，紛紛留言「台灣女醫帥爆！」「用堅強而溫柔的力量捍衛民主」「謝謝妳們為了台灣民主挺身而出！」「怎麼拿著報紙看的時候 有點想哭...。」

也有許多網友討論起這則廣告的風格，認為「女醫師美感大勝」、「設計好美，文字也兼具柔軟易讀與精準」。有網友發現這則廣告所選用的顏色，是彩通公司公布的2019代表色「Pantone 16-1546 Living Coral」活珊瑚橘色，認為「這顏色真的選得太恰當了！」「設計師超有心！」

彩通公司的官網大篇幅介紹了2019代表色，內容說道「活珊瑚橘散發出大自然色彩中迷人、親切與活力的層面。這個隱身在海底，煥發著光芒但卻不可捉摸，生機蓬勃又熱力十足的色彩，讓我們的眼睛與心神為之著迷。在大自然多彩多姿的生態系統裡，活珊瑚橘位居中心位置，讓人聯想起珊瑚礁為變化多端的萬花筒彩色世界提供庇護之地。」

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