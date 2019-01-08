白宮官員警告中國 他批：國民黨再裝聾作啞會被看不起

2019-01-08 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）日前在推特發文力挺台灣，強調美國拒絕以威脅或使用武力威嚇台灣人，這也是美國政府首次針對中國領導人2日的對台講話做出回應。對此，時代力量立委徐永明表示，連白宮都出聲警告北京，「國民黨繼續裝聾作啞，民眾會看不起的」。

習近平日前發表對台談話，除重申「國家統一」外，首度提出探索「兩制台灣方案」，還稱中國不承諾對台放棄使用武力；總統蔡英文隨即回應，強調台灣絕不會接受，強勢的態度獲得多數國人讚賞與支持。

馬奇斯5日則在推特發文指出，「美國拒絕威脅或使用武力迫使台灣人民。任何解決兩岸分歧的問題都必須是和平的，並且要基於雙方的意願。」他進一步強調，「北京應該停止其脅迫行為，並恢復與台灣民選政府之間的對話。」

對此，立委徐永明在臉書表示，美方發言凸顯中國對台灣的打壓，已讓國際社會深感強烈，習近平已成為東亞的麻煩製造者，民主同盟的破壞者；白宮的聲明不只是向北京說，也同時提醒中國國民黨，不要擅自以在野黨身分與北京對話，迎合北京的統戰操作。

他說，中國應對話對象就是台灣民選政府，國民黨不要再想以「九二共識」與北京眉來眼去了，「提醒國民黨人，就連白宮都知道北京打壓台灣、並出聲喝止的同時，國民黨若繼續裝聾作啞，台灣民眾會唾棄、看不起的」。

民進黨台北市議員吳沛憶在臉書表示，這段時間，好多國際友人相挺台灣，超級令人感動，但讓她不懂的是，為何台灣某些政治人物，在這種時候還見縫插針，反過來批評自己總統要提出解決方案，酸言酸語，充滿敵意。

吳沛憶酸說，對比他們自己面對中國官員卻總是笑臉迎人，「表達善意」的姿態，不免讓人想像，「難道某些政治人物和中國政府的共識就是他們所說的『中國人不打中國人』」？

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