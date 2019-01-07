藍營立委提案刪文化部預算 理由竟是「不挺九二共識」？

2019-01-07 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日有網友在臉書上貼出了1張拍攝「108年度中央政府總預算案提案表」其中1頁的照片，只見這項由國民黨籍立委黃昭順提出的預算案提案，案由寫道因為「不承認『九二共識』和『文化台獨』」，要求刪除文化部影視局1億750萬元的預算，並凍結1/10，網友看到後一片譁然。

1名網友今日在臉書上傳1張拍攝了「108年度中央政府總預算案提案表」的照片，照片中的預算案提案為國民黨籍立委黃昭順提出，案由寫道，去年金馬獎頒獎典禮上，台灣紀錄片導演傅榆領獎時的發言，「引起中國影人的震撼」，更指責蔡政府不承認「九二共識」，以及「文化台獨」的行為，是「民進黨推動兩岸關係和平發展，必須突破的障礙，否則兩岸的溝通和協商將難以持續」。

立委黃昭順基於上述理由，希望108年文化部影視局「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」的預算，可以從原本的5億1875萬7000元，刪減1億750萬元至4億1125萬7千元，並且凍結其1/10的預算。

網友看到後一片譁然，認為委員的意思是「因為你不跟著舔，所以我要刪你預算」，還有網友無奈表示，「以後乾脆修法，限定國家預算只能用在承認九二共識的國民身上」，也有網友痛批提案立委「怎麼不去移民」？

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